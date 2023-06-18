В Крыму оккупанты начинают забирать свой Черноморский флот: чего они боятся

Во временно оккупированном Крыму российская так называемая "власть" начинает забирать Черноморский флот. Поэтому стадия "восприятия" у них понемногу приобретает общие масштабы.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, в Крыму корабли Черноморского флота постоянно передислоцируются. Известно, что они уже покинули Севастополь.

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Почему оккупанты забирают Черноморский флот России из Крыма

Как рассказал Плетенчук, у оккупантов стадия "восприятия" понемногу приобретает общие масштабы. Террористы понимают, что находиться в состоянии относительного покоя, как это было до начала полномасштабного вторжения, они не смогут себе позволить.

Они передислоцируют носители и места хранения ракет. Пытаются проводить все плановые мероприятия – как боевую подготовку, дежурство, охрану своей акватории. Но мы видим, что они постепенно начинают приходить к тому, что нужно собираться. Они не чувствуют себя в безопасности, поэтому вынуждены менять место дислокации своих кораблей в первую очередь,

– отметил спикер Военно-морских сил Украины.

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Коллаборанты в Крыму массово просят об эвакуации

Напомним, что в распоряжении 24 Канала оказались ответы так называемой "администрации Симферопольского района республики Крым" на 4 обращения от медицинских учреждений района об определении безопасных районов для их работников и родственников, которые будут эвакуироваться вместе с ними. Все обращения датированы концом мая – началом июня 2023 года.

В ответе оккупационная администрация ссылается на определение правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы".

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев убежден, что после подрыва плотины Каховской ГЭС россияне не планируют долго оставаться в Крыму. Мол, уже сейчас в Северо-Крымском канале постоянно снижается уровень воды.