Масштабное нашествие комаров: проливные ливни принесли в Крым еще одну проблему

Оккупированный Крым, кроме непогоды, также страдает от нашествия комаров. В эпицентре насекомого апокалипсиса оказались центральные и северные земли полуострова.

Представители оккупационных властей полуострова сообщили, что с комарами борются дезинфекторы. В частности, они работают в Белогорском районе.

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Оккупанты также рассказывают, что эту ситуацию спровоцировала цикличность появления комаров. В некоторые годы популяция существенно возрастает. Кроме того, во многих районах есть места, где после дождей застаивается вода.

Комментарий эколога

Эколог Сергей Иванов рассказал, что борьба с комарами с помощью химикатов – плохая идея. Это будет иметь пагубное влияние на биологическую жизнь полуострова.

Личинки комаров – это корм для многих видов птиц и рыб. Если насекомые исчезнут, другим видам придется страдать от голода.

Колебание количества комаров, по словам Иванова, является нормальным явлением. В частности, в 2021 году их численность обусловлена ​​теплой зимой и дождевой весной.

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