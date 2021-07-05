Масштабное нашествие комаров: проливные ливни принесли в Крым еще одну проблему
5 июля 2021 , 13:54Читати новину українською
Источник:"Крым.Реалии"
Оккупированный Крым, кроме непогоды, также страдает от нашествия комаров. В эпицентре насекомого апокалипсиса оказались центральные и северные земли полуострова.
Представители оккупационных властей полуострова сообщили, что с комарами борются дезинфекторы. В частности, они работают в Белогорском районе.
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Оккупанты также рассказывают, что эту ситуацию спровоцировала цикличность появления комаров. В некоторые годы популяция существенно возрастает. Кроме того, во многих районах есть места, где после дождей застаивается вода.
Комментарий эколога
- Эколог Сергей Иванов рассказал, что борьба с комарами с помощью химикатов – плохая идея. Это будет иметь пагубное влияние на биологическую жизнь полуострова.
- Личинки комаров – это корм для многих видов птиц и рыб. Если насекомые исчезнут, другим видам придется страдать от голода.
- Колебание количества комаров, по словам Иванова, является нормальным явлением. В частности, в 2021 году их численность обусловлена теплой зимой и дождевой весной.
Непогода в Крыму: последние новости
- В оккупированном Крыму 4 июля с берегов вышли сразу 3 реки в Бахчисарайском районе: Бельбек, Коккозка и Бага. Затопило более 50 частных домов.
- Кроме того, полуостров снова накрыло масштабное наводнениеhttps://24tv.ua/ru/navodnenie-krymu-est-pogibshie-postradavshie-novosti-sevastopolja_n1675417. В частности, подтопило Ялту и Бахчисарай.
- Синоптики прогнозируют, что течение 5 июня в Крыму продолжит идти дождь.