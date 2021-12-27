В оккупированный Крым завезли более 600 тысяч россиян, – Данилов

Украинские разведчики сообщают, что Россия перевезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан. Таким образом Кремль хочет создать на полуострове плацдарм, чтобы иметь влияние в регионе.

Целью такого плацдарма и действий России является получение влияния в этом регионе. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Там полностью сейчас идет перевооружение и постоянно продолжаются учения. По данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан России, чтобы заселили территорию Крыма,

– сказал Данилов.

В то же время по словам правоохранителей, исследовать демографический состав временно оккупированного полуострова сложно. Прокуратура АР Крыма вместе с экспертами разрабатывают методики, чтобы посчитать сколько россиян переселили и сколько людей выехали с оккупированного полуострова.

Как отмечает глава крымской прокуратуры Игорь Поночовный, это процесс небыстрый. Рабочая группа исследует международный опыт и ищет методики, возможно, схожие с конфликтом в Югославии.

Ситуация в Крыму: последние новости

Активнее всего россиянами заселяют Севастополь. Данные Росстата свидетельствуют, что город является лидером по приросту населения среди регионов России по итогам 2018 – 2020 годов. За последние 3 года количество населения Севастополя выросло на 16,8%.

По словам местной пенсионерки Ольги Сивковой, она недовольна такой ситуацией в Севастополе. Она утверждает, что для приезжих россиян больше помощи, чем для местных.

В то же время в России выступали с очередным циничным заявлением относительно оккупации Крыма. В Москве утверждали, что спасли полуостров от "нашествия украинских ультранационалистов".

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