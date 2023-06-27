Пригожин нагнал паники: Андрющенко рассказал об истерических действиях россиян в Мариуполе
Больше года город Мариуполь Донецкой области находится под оккупацией российских террористов. В предвкушении украинского контрнаступления и освобождения города россияне прибегают к жестокому террору мирного населения, проверкам, в целом в Мариуполе растет преступность и беспорядки.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, какие действия россиян указывают на то, что с фронта украинская сторона скоро услышит много хороших новостей.
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Мариуполь стал местом дислокации оккупационного войска, откуда его отправляют на горячие направления. В Мариупольском районе временно размещена армия врага совершает дебоши, не гнушается алкогольными напитками.
К тому же время подготовки, отведенной противнику на территории района перед зоной боевых действий, значительно уменьшилось, сообщил Андрющенко. Раньше представителей нацменьшинств России – бурят и азиатцев готовили от 2 до 4 недель, а сейчас время подготовки составляет всего неделю. После этого окупантов отправляют на фронт, а на их место сразу же подвозят новую живую силу из России.
Готовятся к обороне
В настоящее время у россиян на территории Мариупольского района наблюдается подготовка к более серьезным оборонительным действиям. Так бурят начинают тренировать непосредственно на линиях обороны, сделанных на границе города.
Они оценивают, что вполне возможно, а мы уверены – фронт дойдет до Мариуполя. Они готовятся к его активной обороне, в частности, использовать собственные фортификационные сооружения, которые подготовили,
– добавил чиновник.
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Истерия после Пригожинского марша
Движение местного сопротивления сообщало, что после вояжа Евгения Пригожина по России панические настроения окупантов и коллаборантов в Мариуполе усилились. В частности, закрывались обменники в городе, а в магазинах наблюдаются километровые очереди.
Пригожину, вероятно, нужно отдельно орден выдать за панику,
– иронически заметил Андрющенко.
Действия Пригожина стали большим ударом по врагу. Однако его выступление скорее стало последней точкой, ведь до этого паника и понимание безискодности распространялись между изменниками в городе, а теперь полностью нашли выход.
Курс гривны в городе сейчас бешеный, на заправках стоимость топлива поднялась в 4 – 5 раз, цены на продукты тоже. События на фронте и внутри России стали не только моральным ударом по квазиобразованию на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской области, но и экономическим.
Интересно, что враг снова начал распространять фейки о всеобщей мобилизации во всех городах Украины. К такому он прибегает тогда, когда россияне несут бешеные потери на фронте, отступают, подчеркнул советник мэра Мариуполя. Это ИПСО обычно является предвестником хороших новостей для Украины.
Как живет Мариуполь в оккупации: последнее
- Более 2 недель назад оккупанты в местных школах Мариуполя начали проверять детей. Останавливали несовершеннолетних и смотрели гаджеты. Так враг пытался высчитать родителей с проукраинской позицией, причастными к местному сопротивлению.
- Денежная паника в городе только нарастает, не только местное население поспешило снять свои сбережения, но и оккупационные войска, что привело к огромным очередям в банкоматах. Кадыровцы начали массово покидать город, а в магазинах перестали работать терминалы.
- Не обошлось на днях и без "хлопка". В этот раз украинские партизаны нанесли удар по оккупантам в районе Мариупольского порта. Тогда на концерт Кобзона отправили не менее 4 русских офицеров.