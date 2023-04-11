Находили возможность: как люди в Мелитополе передавали данные ВСУ, несмотря на глушение связи россиянами

На оккупированных территориях россияне часто глушат связь, чтобы местные не могли сообщать ВСУ информацию о движении вражеской техники. Однако люди все равно находят возможность это сделать, чтобы "хлопок" произошел именно там, где нужно.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, заслуженный мастер спорта Украины Валерий Газаев. Кроме того, россияне в Запорожье вырыли окоп протяженностью 70 километров.

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Укрепление окупантов на Запорожье

Газаев отметил, что оккупанты уже больше года строят на Запорожье оборонительные укрепления. Впрочем, непонятно, это ли для успокоения сепаратистов и пропагандистов, или действительно они будут эффективны во время обороны от ВСУ. На примере Херсонщины, где оккупанты тоже строили укрепления, мы этого так и не узнали.

Они там мало чем помогли. Они все оставили и убегали. Даже оставили очень много своих солдат, которые не были вовремя уведомлены. Мы пока не знаем, насколько эти укрепления будут эффективны, но они делаются уже в течение года,

– заметил волонтер.

Кроме того, что эти укрепления они строят силами сепаратистов, они еще привлекают к этому местное население. Это один из способов репрессий наших людей.

Газаев о том, как люди в Мелитополе передавали данные ВСУ, несмотря на глушение связи россиянами: смотрите видео

Местное население информирует ВСУ

Заслуженный мастер спорта Украины продолжил, что сам полтора месяца жил в оккупации. Когда россияне перевозили большие колонны техники на 200-300 единиц, то глушили связь и интернет, так как знали, что местное население ненавидит оккупантов и передаст информацию ВСУ.

"Впрочем, люди находили возможность передавать эти данные, потому что были некоторые места, которые знали местные, в селах возле Мелитополя, где-то на высокой местности, где сигнал ловил, и все равно свое дело люди делали. Доверия, конечно, нет, и это видно на примере того, что они заменяют местных гауляйтеров на специальных людей из России", - подчеркнул Газаев.

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