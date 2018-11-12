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      Оккупированный Донбасс, как российскую колонию, искусственно принять в Украину нельзя, – Климкин

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      Павел Климкин отметился заявлением, относительно пребывания Донбасса в составе Украины
      Павел Климкин отметился заявлением, относительно пребывания Донбасса в составе Украины / 24 канал

      Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что оккупированную Кремлем территорию Донбасса, как российскую колонию, искусственно интегрировать в цивилизованную часть Украины нельзя. В то же время он добавил, что Донбасс в составе Украины будет свободным и европейским.

      Такое заявление сделал чиновник в своем Twitter.

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      "Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлена в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", – отметил министр.

      В то же время Павел Климкин подчеркнул, что в Украине будет свободный украинский европейский Донбасс.

      Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.

      30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Павел Климкин МИД Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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