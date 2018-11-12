Оккупированный Донбасс, как российскую колонию, искусственно принять в Украину нельзя, – Климкин

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что оккупированную Кремлем территорию Донбасса, как российскую колонию, искусственно интегрировать в цивилизованную часть Украины нельзя. В то же время он добавил, что Донбасс в составе Украины будет свободным и европейским.

Такое заявление сделал чиновник в своем Twitter.

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"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлена в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", – отметил министр.

В то же время Павел Климкин подчеркнул, что в Украине будет свободный украинский европейский Донбасс.

Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 November 2018

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.

30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.