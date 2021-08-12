Оккупированный Крым ждут аномальные ливни: могут быть новые "потопы"

Оккупированный Крым вскоре снова должна накрыть непогода. Прогнозируют, что к 2023 году полуостров столкнется с аномальными дождями и новыми "потопами".

Причины непогоды – глобальные изменения климата. Об этом рассказал климатолог и метеоролог Владимир Рябов.

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Когда климат был стабилен, лето в Крыму казалось сухим. Теперь, как отметил климатолог, на полуострове "качели погоды". Несколько лет подряд были засухи, а теперь – аномальная влажность. Летом 2021 года полуостров начали заливать нехарактерные сильные дожди.

Рябов отметил, что крымские метеорологи ежемесячно фиксируют повышенные показатели месячной нормы осадков. Более того, трудно спрогнозировать, какой погоды ждать в дальнейшем.

Последующие годы будут влажными

Метеоролог рассказал, что результаты долгих наблюдений показали четырехлетнюю цикличность климатических колебаний за последние 20 лет. К 2020 году ученые фиксировали уменьшение годовой нормы осадков. В прошлом году их выпало 370 миллиметров вместо привычных 530

Рябов еще ранее прогнозировал, что 2021 год в Крыму начнется с увеличения годовой суммы осадков.

Следующие несколько лет должны быть влажными. То есть природа компенсирует тот дефицит, который собрался за предыдущие 4 года,

– сказал климатолог.

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