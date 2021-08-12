Оккупированный Крым ждут аномальные ливни: могут быть новые "потопы"
Источник:ФАН
Оккупированный Крым вскоре снова должна накрыть непогода. Прогнозируют, что к 2023 году полуостров столкнется с аномальными дождями и новыми "потопами".
Причины непогоды – глобальные изменения климата. Об этом рассказал климатолог и метеоролог Владимир Рябов.
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Когда климат был стабилен, лето в Крыму казалось сухим. Теперь, как отметил климатолог, на полуострове "качели погоды". Несколько лет подряд были засухи, а теперь – аномальная влажность. Летом 2021 года полуостров начали заливать нехарактерные сильные дожди.
Рябов отметил, что крымские метеорологи ежемесячно фиксируют повышенные показатели месячной нормы осадков. Более того, трудно спрогнозировать, какой погоды ждать в дальнейшем.
Последующие годы будут влажными
Метеоролог рассказал, что результаты долгих наблюдений показали четырехлетнюю цикличность климатических колебаний за последние 20 лет. К 2020 году ученые фиксировали уменьшение годовой нормы осадков. В прошлом году их выпало 370 миллиметров вместо привычных 530
Рябов еще ранее прогнозировал, что 2021 год в Крыму начнется с увеличения годовой суммы осадков.
Следующие несколько лет должны быть влажными. То есть природа компенсирует тот дефицит, который собрался за предыдущие 4 года,
– сказал климатолог.
Что известно о "потопах" в Крыму
- Из-за мощных осадков в конце июня в оккупированном Крыму затопило улицы, дома и другие помещения. Самая сложная ситуация была в Ялте, Керчи и Феодосии.
- В течение недели, когда продолжались сильные ливни, на полуострове зафиксировали рекордное количество осадков.
- По предварительным расчетам, сумма убытков от непогоды составила около 165 миллионов долларов.