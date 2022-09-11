В Украине сейчас "окно возможностей", им нужно воспользоваться, – Давидюк
Украина в настоящее время на устах всех ведущих стран мира. Несмотря на войну, у нас сейчас прекрасные геополитические условия для того, чтобы сделать качественный скачок вперед в развитии.
Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Ранее он рассказал о том, как провалилась российская агентура в Великобритании.
Важно В Волчанске и Казачьей Лопани уже развевается украинский флаг – русский в мусорнике
Очень важно быть замеченными
Давидюк отметил, что у Украины сейчас "окно возможностей", которое нужно не потерять. Очень важно быть замеченными в мире. Не звучать в плане коррупции и т.д., а говорить громкими победами, озвучивать европейские ценности.
Тогда мы вырвемся из этой бедной зоны и войдем в разряд богатых, зажиточных, успешных стран. Потому что сейчас мы в третьей зоне. Однако карты складываются в нашу пользу. Нам необходимо совершить прыжок,
– заметил политолог.
"Окно возможностей" далось очень тяжело
Он добавил, что "окно возможностей" далось очень тяжело. Через войну, через кровь, через пот. Сейчас время Украины в мире, и этим нужно воспользоваться. В частности, чтобы потом радоваться, что мы вступили в Евросоюз, и с болью вспоминать время нынешнее, потому что оно очень тяжелое.
"Мне когда-то профессор в Гарварде сказал, что у овцы, которая идет в стаде последней, есть один шанс в жизни быть первой. Когда стадо разворачивается. Так что мы были последними, а теперь мы первые", – подытожил политолог.
Давидюк о том, что у Украины сейчас "окно возможностей", которым нужно воспользоваться: смотрите видео
Евросоюз и война в Украине: последние новости
- Энтони Блинкен побеседовал с Урсулой фон дер Ляйен. Среди прочего политики обсудили войну в Украине.
- Владимир Зеленский заявил, что уже весной Украина должна быть готова к ведению переговоров о членстве в Евросоюзе. Это будет исторический момент.
- Венгрия противоречит тем принципам, которые существуют в Евросоюзе. Однако выйти из состава Евросоюза она не сможет, потому что это будет означать экономический крах страны.