Около 100 тысяч жителей Мариуполя на грани голодной смерти – ООН

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что более 100 000 мирных жителей Мариуполя сейчас на грани голодной смерти.

Все эти люди страдают от недостатка пищи, воды и отсутствия отопления. В Организации объединенных наций назвали ситуацию катастрофической.

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Дэвид Бисли рассказал, что ООН пытается доставить продовольствие в Мариуполь, но российские войска не допускают в город, хотя организация запросила доступ к российским властям.

Мы не откажемся от мариупольцев и других людей, к которым мы не можем добраться. Но это разрушительная ситуация: люди умирают от голода,

– сказал Дэвид Бисли.

Он подчеркнул, что у ООН есть грузовики, машины, еда – все, что нужно для помощи. И они не остановятся обращаться в Россию.

Бисли также добавил, что это касается не только Мариуполя – на Востоке Украины много городов, нуждающихся в гуманитарной помощи, но туда не пропускают российские боевики.

В интервью другому изданию он обратил внимание на то, что подобные ситуации происходили в Сирии, Эфиопии, Афганистане. Но, как правило, ООН прорывалось с гуманитарной помощью в зону боевых действий.

Сейчас 51-й день, и у нас нет прорыва. И потому мы намерены продолжать делать все, что в наших силах,

– подчеркнул глава Всемирной продовольственной программы ООН.

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