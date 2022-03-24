Около 200 тысяч человек в Донецкой области не имеют доступа к воде, – ООН

Из-за войны России против Украины около 200 тысяч человек в Донецкой области не имеют доступа к водоснабжению. Однако в ООН опасаются, что масштабы гуманитарной катастрофы могут возрасти.

Из-за атак россиян по объектам гражданской инфраструктуры существует угроза того, что жители всей Донецкой области потеряют доступ к водоснабжению.

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В ООН опасаются, что это может случиться уже в ближайшие недели.

В свете увеличения размаха и масштабов столкновений растут опасения, что вся Донецкая область может быть отключена от водоснабжения в ближайшие недели, из-за чего миллионы людей останутся без доступа к воде,

– говорится в сообщении ООН.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что проблемы с доступом к питьевой воде есть и в таких городах, как Мариуполь, Николаев, Харьков, Ахтырка, Изюм, Макаров, Пологи, Васильевка, Орехов, Гуляйполе, Чернигов, Тростянец.

Денисова подчеркнула, что атака стратегических объектов жизнедеятельности является нарушением прав человека.