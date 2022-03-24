Через атаки росіян по об'єктах цивільної інфраструктури, існує загроза того, що жителі всієї Донецької області втратять доступ до водопостачання.

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В ООН побоюються, що це вже може трапитися найближчими тижнями.

У світлі збільшення розмаху та масштабів зіткнень зростають побоювання, що вся Донецька область може бути відключена від водопостачання у найближчі тижні, через що мільйони людей залишаться без доступу до води,

– йдеться в повідомленні ООН.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що проблеми з доступом до питної води є і в таких містах, як Маріуполь, Миколаїв, Харків, Охтирка, Ізюм, Макарів, Пологи, Василівка, Оріхів, Гуляйполе, Чернігів, Тростянець.

Денісова підкреслила, що атака стратегічних об'єктів життєдіяльності є порушенням прав людини.