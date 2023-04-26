Это количество людей разделено на более 300 вооруженных формирований страны-агрессорки. Кроме того, для штурма россияне привлекли до 6 тысяч единиц тяжелой техники и вооружения.
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Какое количество россиян принимает сейчас участие в войне
По подсчету украинских аналитиков, в боевые действия против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полка. Это около 369 тысяч человек, из которых российское военное командование сформировали около 315 формирований.
В Украине воюют до 370 тысяч российских войск / Фото Military Media Center
Это войско используется для выхода на административную границу Донецкой области и содержания временно оккупированных украинских территорий. Аналитики также отметили, что для этой цели россияне сформировали еще один дополнительный полк.
Какими будут дальнейшие действия России в Украине
В Military Media Center предположили, что в ближайшее время российские войска сосредоточат свои усилия над захватом городов Донбасса, а именно Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Долгосрочная перспектива по уничтожению Украины как государства, по мнению аналитиков, никуда не делась. В центре также сказали, что российские власти будут прилагать все усилия, чтобы заставить наших руководителей сесть за стол переговоров.
Вместе с тем, аналитики заверили, что наступление российской армии из Беларуси "выглядит крайне маловероятным". Однако в центре отметили, что россияне будут держать нашу страну под постоянной угрозой массированных ракетных ударов. В первую очередь они могут бить по объектам гражданской и военной инфраструктуры нашей страны.
Россияне штурмуют украинские позиции на Донбассе: последние новости
- Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут остается основным местом, где россияне сосредоточили все свои усилия. Он также рассказал, что российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград".
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов 25 апреля подчеркнул, что сейчас угрозы захвата Угледара нет. Кроме того, по его данным, Россия не планирует начинать наступательные операции на других участках фронта.
- 25 апреля Силы обороны Украины отразили 39 атак на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.