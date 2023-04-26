Это количество людей разделено на более 300 вооруженных формирований страны-агрессорки. Кроме того, для штурма россияне привлекли до 6 тысяч единиц тяжелой техники и вооружения.

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Какое количество россиян принимает сейчас участие в войне

По подсчету украинских аналитиков, в боевые действия против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полка. Это около 369 тысяч человек, из которых российское военное командование сформировали около 315 формирований.



В Украине воюют до 370 тысяч российских войск / Фото Military Media Center

Это войско используется для выхода на административную границу Донецкой области и содержания временно оккупированных украинских территорий. Аналитики также отметили, что для этой цели россияне сформировали еще один дополнительный полк.

Какими будут дальнейшие действия России в Украине

В Military Media Center предположили, что в ближайшее время российские войска сосредоточат свои усилия над захватом городов Донбасса, а именно Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Долгосрочная перспектива по уничтожению Украины как государства, по мнению аналитиков, никуда не делась. В центре также сказали, что российские власти будут прилагать все усилия, чтобы заставить наших руководителей сесть за стол переговоров.

Вместе с тем, аналитики заверили, что наступление российской армии из Беларуси "выглядит крайне маловероятным". Однако в центре отметили, что россияне будут держать нашу страну под постоянной угрозой массированных ракетных ударов. В первую очередь они могут бить по объектам гражданской и военной инфраструктуры нашей страны.

Россияне штурмуют украинские позиции на Донбассе: последние новости