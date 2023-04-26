Ця кількість людей розділена на більш ніж 300 збройних формувань країни-агресорки. Крім цього, для штурму росіяни залучили до 6 тисяч одиниць важкої техніки та озброєння.

Дивіться також Ще понад 600 відвідувачів на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 26 квітня

Яка кількість росіян бере зараз участь у війні

За підрахунком українських аналітиків, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків. Це приблизно 369 тисяч осіб, з яких російське військове командування сформували близько 315 формувань.



В Україні воює до 370 тисяч російських військ / Фото Military Media Center

Це військо наразі використовується для виходу на адміністративний кордон Донецької області та утримання тимчасово окупованих українських територій. Аналітики також зазначили, що для такої цілі росіяни сформували ще один додатковий полк.

Якими будуть подальші дії Росії в Україні

У Military Media Center припустили, що найближчим часом російські війська зосередять свої зусилля над захопленням міст Донеччини, а саме Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки. Довгострокова перспектива зі знищення України як держави, на думку аналітиків, нікуди не ділася. У центрі також сказали, що російська влада докладатиме всіх зусиль, щоб примусити наших очільників сісти за стіл переговорів.

Разом з тим, аналітики запевнили, що наступ російської армії з Білорусі "виглядає вкрай малоймовірним". Однак у центрі наголосили, росіяни будуть тримати нашу країну під постійною загрозою масованих ракетних ударів. Першочергово вони можуть бити по об’єктах цивільної та військової інфраструктури нашої країни.

Росіяни штурмують українські позиції на Донбасі: останні новини