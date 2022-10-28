Около 4 миллионов украинцев сейчас имеют ограничения со светом, – Зеленский

Из-за террористических атак российских оккупантов по украинским объектам инфраструктура в стране возникли определенные проблемы со светом. В настоящее время ориентировочно 4 миллиона украинцев ограничены в электроснабжении.

Об этом в ходе своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что усилить защиту украинской инфраструктуры, прежде всего энергетической, пытаются каждый день.

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Ориентировочно 4 миллиона украинцев имеют ограничение потребления света

Зеленский рассказал, что по состоянию на 21:00 28 октября во многих городах и районах Украины применяют графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев сейчас имеют ограничения. В частности, поставки электроэнергии ограничили:

Киеве и области,

на Житомирской области,

Полтавской области,

Ровенской области,

Харьковской области,

Черниговской области,

Сумской области,

Черкасской области,

Кировограде.



Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения,

– отметил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Украинцев призывают экономить электроэнергию

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения во всех регионах Украины. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы после российских террористических ударов по энергетическим объектам.

Следует помнить, что риск перегрузки в сетях уменьшается благодаря массовому сознательному снижению потребления электроэнергии. Особенно это касается часов утреннего и вечернего пиков потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Так что если украинцы сами сознательно снизят свое потребление, необходимость принудительно выключать электроэнергию будет меньше.

Поэтому энергетики призывают бережно относиться к потреблению электроэнергии, в частности, не включать в сеть одновременно 2 или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период. Речь идет о стиральных машинах, бойлерах, обогревателях и т.д.

Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

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