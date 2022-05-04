Около 600 человек погибли в Драмтеатре Мариуполя – расследование СМИ

Крупнейшее информационное агентство США Associated Press провело расследование, чтобы выяснить, сколько на самом деле погибло людей во время бомбардировки россиянами Драматического театра в Мариуполе.

По данным Associated Press, около 600 человек внутри и снаружи здания погибли от вражеского обстрела Драмтеатра. Расследование показало настоящую картину трагедии и приблизительное количество смертей мирных жителей, стремившихся спастись от российского нашествия.

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Напомним, что 16 марта россияне сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя. Он был официальным местом сбора для беженцев и об это точно было известно российским оккупантам. Они сознательно начали бомбардировку здания, где находились сотни мирных жителей.

Американское издание реконструировало 3D-модель Драматического театра на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, а также фотографий и видео, сделанных внутри здания.

По данным всех свидетелей, по меньшей мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от театра. Из них не удалось выжить совершенно никому. Они также отметили, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены людьми – примерно один человек на каждые 3 квадратных метра.

Издание также проанализировало оценки многих лиц, которым удалось выжить после бомбежки. Согласно им, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Однако отмечается, что никто не видел, чтобы спаслось более двух сотен человек.

Расследование Associated Press также опровергло утверждение Кремля о том, что театр служил украинской военной базой. Обратите внимание, никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания Драматического театра в Мариуполе. Также подчеркивается, что никто из спасенных не сомневался, что мариупольский театр был разрушен в результате удара именно российской авиации.

Что известно о бомбардировках Драматического театра в Мариуполе:

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