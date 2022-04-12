Около 90 тысяч человек в Луганской области до сих пор в бомбоубежищах: люди выезжают неохотно
Источник:Сергей Гайдай
Около 90 тысяч человек до сих пор находятся в бомбоубежищах общин Луганской области. Каждый день их просят эвакуироваться в другие области.
Эвакуация в Луганской области идет медленно
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, трагедия в Краматорске негативно повлияла на эвакуацию, – желающих эвакуироваться становится меньше. В области до сих пор находятся много детей.
Читайте также Россия переселяет 100 тысяч украинцев в Сибирь и Заполярье, — СМИ
Гайдай отметил, что сегодня удалось эвакуировать:
- 107 жителей Кременной;
- 115 жителей Лисичанска;
- около 60 жителей Горной общины (несколько дней оттуда эвакуация была невозможна из-за обстрелов);
- 12 жителей Попасной;
- 47 жителей Северодонецка.
Он добавил, что для людей, которые остаются в области, завезли несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищам.
Позаботьтесь о собственной безопасности! Если мы Вас потеряем, за что тогда воюем? Берегите себя! Автобусы ждут каждое утро,
– обратился Гайдай к жителям Луганщины.
Обратите внимание – жителей Луганщины просят срочно уезжать: смотрите видео