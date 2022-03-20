Около 90% украинцев готовы приютить у себя дома переселенцев или предложить им жилье

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о сплоченности украинцев во время войны. 90% украинцев готовы приютить у себя дома внутренних переселенцев.

Тысячи людей пришли на помощь гражданам, покинувшим свои дома

Алексей Чернышев во время брифинга заявил, что правительство провело опрос среди украинцев, сообщает 24 канал. Согласно результатам, 90% украинцев готовы приютить у себя дома переселенцев или предложить жилье.

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Согласно проведенному нами опросу, почти 90% украинцев, принявших участие в опросе, готовы приютить у себя дома внутри перемещенных лиц или предложить им жилье,

– сказал министр развития общин и территорий.

Чернышев отметил, что уже тысячи людей из регионов, где более спокойно, пришли на помощь гражданам, покинувшим свои дома из-за войны.

По данным ООН, из-за российско-украинской войны почти 6,5 миллиона граждан были вынуждены покидать дом в пределах Украины.

В то же время 3,3 миллиона украинцев с 24 февраля уехали за границу.

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