Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: много пострадавших

В Черниговской области автобус влетел в блокпост. Пострадали около 10 человек.

ДТП произошло 10 декабря на автодороге "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи". В полиции рассказали, что водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на блокпост. О последствиях аварии информирует 24 канал.

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Все пассажиры получили травмы разной степени тяжести

Автобус ехал из села Роище в направлении Чернигова, однако водитель не справился с управлением и въехал в блокпост.



На момент столкновения в салоне находились семь пассажиров. У всех травмы разной степени тяжести. После получения медицинской помощи водитель отказался от госпитализации.

Пострадавшие в результате ДТП / Фото Полиция Черниговской области

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и уже открыли уголовное производство.

Водителю грозит штраф либо до двух лет исправительных работ, либо арест сроком до 6 месяцев, либо до 3 лет ограничения свободы. Кроме того, возможно лишение права управлять транспортом сроком до трех лет.

Полиция призывает водителей: во время усложнения погодных условий и ухудшения видимости на дороге избегайте резкого маневрирования, выбирайте скорость движения и дистанцию, что позволит вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки,

– отметили правоохранители.

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На Волыни автомобиль с детьми сорвался с моста и упал в реку

Утром 10 декабря жуткое ДТП произошло в селе Воля-Ковельская. Там водитель Honda CRV не справился с управлением, в результате чего машина сорвалась с моста, упала в реку и опрокинулась.

К сожалению, водитель и один пассажир погибли на месте. Еще троих доставили в больницу. Среди них и двое детей 6 и 10 лет.