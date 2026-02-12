Как изменится мир после окончания войны в Украине: историк спрогнозировал два сценария

Сейчас весь мир находится на пороге геополитических изменений. Именно окончание войны России против Украины покажет, какими именно они будут и в пользу каких стран.

Такое мнение 24 Каналу высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, отметив, что наиболее вероятными являются 2 сценария. Один из них важен для нашей страны, другой – будет выгоден Кремлю.

Каковы 2 сценария изменения мира после войны в Украине?

Историк объяснил, что уже сейчас происходят большие мировые изменения. Впоследствии НАТО, ЕС и другие союзы могут быть совсем другими. Однако ключевое – к какой схеме миропорядка мы вернемся.

Первый сценарий – тот, по которому сильный делает то, что хочет, слабый – то, что надо. Такая система была в XIX веке после победы Наполеона Бонапарта. Тогда три государства-монархии заключили союз и управляли целой Европой. Сейчас этими тремя государствами были бы США, Россия и Китай.

"Эту систему предлагает Трамп, но в рамках всего мира. Он идет к тому, что какие-то два или три государства поделят сферы влияния и будут отвечать или за безопасность, или за порядок, или за стабильность в этом регионе, чтобы это не означало. Это в интересах Путина и Китая", – сказал он.

Интересно! В то же время Борис Пинкус, общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, поделился мнением о том, что разделения сфер влияния между США, Китаем и Россией не будет в любом случае. По его словам, Вашингтону безразлично на позицию Москвы.

Второй сценарий – это возвращение к Вестфальской системе. Она предусматривает, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела государств (больших или малых, сильных или слабых), а тем более начинать войну, чтобы подвинуть территориальные границы.

Сейчас есть надежда, что это будет именно эта система. Однако точного ответа нет, это надо решать не на словах, нужно действовать. В частности, увидим, как завершится российско-украинская война. Если она закончится на условиях, выгодных для Украины, будет Вестфальская система,

– подчеркнул Грицак.

Историк добавил, что Украине стоит ориентироваться именно на Европу. Наша страна входит в категорию молодых государств, безопасность и будущее которых зависит от геополитических союзов. Во время Первой и Второй мировых войн мы были изолированными. Однако сейчас, во время войны за наш суверенитет, мы имеем поддержку от других стран.

Украине важно продолжать путь вступления в НАТО и ЕС, а Европе нас принять, ведь от этого будет зависеть безопасность всего Запада.

Когда может завершиться война в Украине?