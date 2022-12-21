Ближайшие 2 – 3 месяца будут решающими, – Данилов о сроках окончания войны

Обострение ситуации на фронте нарастает с каждым днем. Но, по словам Данилова, ждать осталось недолго.

Секретарь СНБО отметил, что по состоянию на сегодняшний день оккупанты ни в коем случае не победят в открытом бою. Они загнаны в тупик, как крысы, и от этого еще опаснее.

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Путин поставил все на кон

Данилов подчеркнул, что военное командование понимает всю ситуацию и сейчас военнослужащие готовятся к ближайшим двум – трем месяцам, которые могут быть решающими в этом моменте.

Россия будет продолжать воевать, потому что Путин поставил все на кон. Секретарь СНБО сказал, что россияне не отступят даже с учетом того, что все мировое сообщество против них.

Для победы Украине нужно тяжелое вооружение

И сегодня мы, понимая эти вызовы, максимально готовимся, но понимаем также, что нам очень необходима помощь наших партнеров,

– сказал Данилов.

Стоит отметить, что Украина получает совсем другую помощь, нежели в апреле или мае. Данилов рассказал, что ряд европейских стран изменил свое мнение о войне в Украине.

Если эти страны ранее поставляли каски и бронежилеты, то по состоянию на сегодняшний день они поставляют тяжелое вооружение, которое необходимо, чтобы победить врага.

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