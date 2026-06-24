Как отметил в эфире 24 Канала ветеран армии США Пол Левандовски, такие слова вряд ли отражают реальную картину происходящего в России. До сих пор Кремль боится объявить полную мобилизацию, чтобы не усугубить недовольство населения.

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Действительно ли Россия может воевать десятилетиями?

Сегодня Владимир Путин полагается на контрактников, среди которых бывшие заключенные, студенты, отчисленные из университетов. Российская мобилизационная система даже не была готова провести нормальный призыв в армию.

Поэтому когда кто-то выходит и говорит, что Россия будет воевать десятилетиями, – это просто не соответствует поведению России в войне и тому, к чему она была готова. Думаю, истинный смысл здесь – это степень самообмана. Человек лжет самому себе, чтобы убедиться, что ложь – это правда,

– подчеркнул ветеран армии США.

Сегодня пропагандистам, чтобы продемонстрировать силу, приходится переходить в сферу антиутопической научной фантастики. Это является очередным свидетельством того, насколько плохо у них идут дела. Если бы у России была реальная стратегия, чтобы переломить ход катастрофической для неё войны, – этот план уже представили бы в Кремле.

"Вместо этого их план заключается в том, чтобы жить под землей. Это признак того, что все хорошие идеи исчерпаны. Теперь они предлагают такие варианты", – добавил Пол Левандовски.

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Напомним, кремлевский чиновник Юрий Ушаков заявил, что Россия "ждет победы", а не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже во время встречи Путина и Трампа. Тогда якобы согласовали план завершения войны, но он так и не начал работать.

До этого Владимир Зеленский обратился к Путину с открытым письмом. В нем он предлагал двустороннюю встречу и прекращение боевых действий на нынешней линии соприкосновения. Российский диктатор отклонил это предложение. Несмотря на это, Украина по-прежнему готова к переговорам и хочет как можно скорее положить конец войне.