Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что "уже на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну". Больше деталей нет, но такую фразу связывают с поездкой спецпредставителей США в Украину и Россию.

Сейчас мы действительно находимся в ситуации, когда есть возможность к решительным действиям. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, отметив, что все происходит на фоне изменения риторики США.

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Что может измениться в ближайшее время?

Очевидно, у руководителя Офиса Президента есть информация, о которой мы не знаем. Возможно, ему известно, к каким именно шагам готовится американская администрация. К тому же второй раз за короткое время в Украину приедет спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Также ожидается, что Москву посетит Стив Уиткофф.

Пока неизвестно, какими будут действия Трампа в отношении России 8 августа – это время, к которому президент США планировал закончить войну в Украине. Сейчас становится очевидно, что Кремль точно не хочет останавливаться

Итак, есть несколько параллельных треков, которыми движется Украина вместе с союзниками. США, вероятно, могут как-то повлиять на позицию России. Даже Уиткофф, скорее всего, приедет не с таким настроением, как раньше,

– сказал политолог.

Вряд ли он снова будет слушать рассказы Путина о печенегах. Наверняка, мы услышим ультиматумы или красноречивые объяснения, что произойдет, если Россия не прекратит терроризировать Украину.

Какая еще страна имеет влияние на ситуацию?

Также не стоит забывать о другом переговорном треке, который непосредственно не касается российско-украинской войны, но на нее влияет. Говорится о переговорах между Китаем и Соединенными Штатами по торговому соглашению.

Это важный фактор в войне, а для России, наверное, определяющий. Именно от Китая зависит, смогут ли оккупанты продолжать свою агрессию.

Завершается летний сезон, который для Украины оказался неспокойным. Осенью, как и предполагает много международных обозревателей, что-то должно произойти в вопросе российско-украинской войны,

– отметил Максим Джигун.

Конечно, еще рано говорить о ее окончании или подписании мирного договора, но, возможно, мы увидим уменьшение интенсивности обстрелов. Или большее влияние Китая или США на Россию. Пока мы наблюдаем рост активности дипломатических усилий для завершения боевых действий.

К слову, представитель Путина заявил, что российский диктатор якобы готов к встрече с Владимиром Зеленским. Однако, сразу назвал условие – "подготовительная работа на экспертном уровне". Она, по словам Пескова, до сих пор не завершена и "надлежащее расстояние не преодолено"

В Офисе Президента отреагировали на такие слова. Там заявили, что Украина не раз подтверждала свою готовность говорить на уровне лидеров. Однако, Россия постоянно этого избегает. Слова Кремля без всякой конкретики выглядят как затягивание времени.