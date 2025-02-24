Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, прокомментировал завершение войны в Украине на этой неделе. В Кремле якобы ничего не знают об этой возможности и ждут уточнений от США.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт предположила, что "российско-украинский конфликт" может закончиться "на этой неделе".

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Что заявил Песков

Спикера Путина попросили прокомментировать заявление Левитт. Пресс-секретарь Белого дома рассказала об усилиях Трампа и его команды, чтобы "положить конец конфликту". По словам Левитт, президент США "очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе".

В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией,

– ответил Песков.

К слову, сегодня глава российского МИД Сергей Лавров снова выдвинул циничные условия для переговоров с Украиной. В Москве настаивают на долгосрочном соглашении с учетом прежде всего их требований.