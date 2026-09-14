Попытки найти дипломатическое решение для прекращения войны в Украине зашли в тупик с американской стороны. В Соединенных Штатах все более критично оценивают позицию Дональда Трампа, который игнорирует рычаги влияния на Москву.

Такое мнение для 24 Канала высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что единственной причиной отсутствия адекватных переговоров является именно Владимир Путин. Трамп просто не в состоянии это осознать из-за собственных иллюзий относительно финансовой выгоды от связей с Россией.

Попытки Трампа добиться мира в Украине

По словам Рашкина, у Соединенных Штатов есть все необходимые инструменты для давления на Кремль, однако политик полностью их игнорирует. Вместо того чтобы войти в историю как разрушитель империи зла, он выбрал совершенно иную роль.

Трампу бы ставили памятники, а вместо этого он решил прославиться, став "шестеренкой" Путина,

– подчеркнул он.

Общественный и политический деятель подчеркнул, что в США все чаще замечают такое позорное поведение. Ухудшение финансовой ситуации в стране лишь ускоряет процесс прозрения американского общества. Путин на самом деле не собирается платить Трампу, ведь у России уже не хватает средств даже на продолжение войны и выплаты контрактникам. Однако американский президент продолжает позволять водить себя за нос.

Эта война не может закончиться так, как хочет Путин. Это невозможно ни из-за Украины, ни из-за России, ни из-за Соединенных Штатов. Все это абсолютно тупиковые ситуации,

– подытожил Рашкин.

По мнению эксперта, Кремлю сейчас нужно лишь тянуть время и пытаться захватить Украину, пока Трамп просто стоит в стороне и не препятствует агрессии.

Рашкин о действиях Трампа: смотрите видео

Напомним, что недавно Владимир Зеленский публично предложил провести личную встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Тогда помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле даже не обсуждали возможность поездки.

В то же время сейчас он заявил, что Москва не исключает проведения дипломатических консультаций в октябре, отметив, что "требования остаются неизменными".