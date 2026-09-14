Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що єдиною причиною відсутності адекватних переговорів є саме Володимир Путін. Трамп просто не в змозі цього усвідомити через власні ілюзії щодо фінансової вигоди від зв'язків із Росією.
Намагання Трампу досягти миру в Україні
За словами Рашкіна, Сполучені Штати мають усі необхідні інструменти для тиску на Кремль, однак політик їх повністю ігнорує. Замість того, щоб увійти в історію як руйнівник імперії зла, він обрав зовсім іншу роль.
Трампу б будували пам'ятники, а замість цього він вирішив прославитися, ставши "шестіркою" Путіна,
– наголосив він.
Громадський і політичний діяч підкреслив, що в США дедалі більше помічають таку ганебну поведінку. Погіршення фінансової ситуації в країні лише пришвидшує процес відкриття очей у американського суспільства. Путін насправді не збирається платити Трампу, адже у Росії вже бракує коштів навіть на продовження війни та виплати контрактникам. Проте американський президент продовжує дозволяти водити себе за ніс.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Ця війна не може так закінчитися, як хоче Путін. Це неможливо і через Україну, і через Росію, і через Сполучені Штати. Все це абсолютно тупикові ситуації,
– підсумував Рашкін.
На думку експерта, Кремлю зараз потрібно лише затягувати час та намагатися захопити Україну, поки Трамп просто стоїть осторонь і не заважає агресії.
Рашкін про дії Трампа: дивіться відео
Нагадаймо, що нещодавно Володимир Зеленський публічно запропонував провести особисту зустріч з Володимиром Путіним на майданчику саміту G20. Тоді помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що в Кремлі не обговорювали навіть можливість поїздки.
Водночас зараз він заявив, що Москва не виключає проведення дипломатичних консультацій у жовтні, зазначивши, що "вимоги залишаються незмінними".