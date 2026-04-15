Заместитель командующего ОК "Восток" сказал, как может закончиться война против России

Украина стремится к справедливому завершению войны и проводит переговоры со своими партнерами. Между тем в Кремле останавливаться не собираются, поэтому наша страна может говорить только об одном достойном сценарии.

Такое мнение 24 Канала высказал герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, отметив, что нам нужно заставить врага закончить войну. Как минимум, Украина стремится деоккупировать часть областей.

Как может закончиться война против России?

По словам заместителя командующего ОК "Восток", рано или поздно российский диктатор перестанет быть у власти, а Россия развалится. Однако это – просто вопрос времени. Это также мечта, до которой он надеется дожить.

Для меня самым реальным и условным окончанием полномасштабного вторжения будет переход к обороне в режиме ООС, как это было. Это то, что я вижу,

– подчеркнул он.

Справка. ООС – это Операция Объединенных Сил. То есть комплекс военных мероприятий, которые проводили украинские военные с 2018 до 2022 года. Фактически говорится о замороженной линии фронта.

По мнению Сухаревского, чтобы реализовать такой сценарий, нужен комплекс политико-экономических и военных рычагов влияния. Честное завершение войны для Украины будет заключаться в том, что именно наша страна заставит врага отказаться от своих планов, вывести войска и перейти к справедливому регулированию этого конфликта.

Достойным будет возвращение, как минимум, Херсонской и Запорожской областей. Для меня это уже будет достаточно достойный результат. О Донецкой, о Луганской – это также мечта. Однако она немного более далеко идущая, чем эти,

– сказал он.

Заметьте! Ранее профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас предположил, что Украина могла бы рассмотреть уход из Донецкой области для завершения войны. Для этого нужны были бы четкие гарантии безопасности, которые включают персонал НАТО внутри страны и надзор за воздушными операциями вблизи Украины.

Заместитель командующего ОК "Восток" добавил, что в момент, когда мы услышим фразу о том, что начинают принимать пункты о демобилизации личного состава, и наши ребята смогут возвращаться домой, он сможет уверенно сказать, что мы выстояли и выдержали этот вызов.

Окончание войны: что сейчас известно?