Россия выдвинула Украине новый ультиматум по поводу прекращения войны

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва связывает возможность мирного урегулирования войны с признанием Украиной захваченных Россией территорий. Российский дипломат фактически повторил требования Кремля.

Об этом пишут российские СМИ.

Какой ультиматум выдвинула Россия?

Василий Небензя во время заседания ООН заявил, что Россия готова продолжать боевые действия, если Киев не согласится на требования Москвы.

Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет,

– заявил он.

Российский представитель также обвинил Киев в якобы отказе учитывать "выбор миллионов людей" и заявил, что Москва будет и дальше добиваться своих целей военным путем.

Фактически эти заявления повторяют позицию Кремля, который связывает завершение войны с принятием Украиной российских требований в отношении оккупированных территорий и вопросов безопасности. Небензя также заявил, что контакты России с западными странами по Украине практически прекратились.

Москва также утверждает, что будущие договоренности должны учитывать ее интересы в сфере безопасности и позицию населения оккупированных территорий.

В то же время Украина не соглашается с такими требованиями России. Киев настаивает на восстановлении территориальной целостности государства и возвращении к международно признанным границам 1991 года.

Напомним, министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Россия не ограничивает свои стратегические цели оккупацией отдельных украинских регионов. По его словам, Кремль стремится захватить всю Украину и уничтожить ее государственность.

Он отметил, что Путин воспринимает войну как продолжение формирования Российской империи. Поэтому уступки со стороны Украины Москва может воспринять не как путь к миру, а как подтверждение эффективности своего давления.

Хмара также заявил, что Россия рассматривает возможность новой волны мобилизации. Речь идет, по его словам, о призыве около 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч в следующем. Он связывает такие планы со значительными потерями российской армии и необходимостью пополнять ее людские ресурсы.

В то же время министр считает, что изменить подход Путина может лишь осознание того, что Россия начинает проигрывать войну, а для этого Украина должна демонстрировать силу и способность наносить противнику ощутимые потери.