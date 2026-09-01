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Який ультиматум висунула Росія?

Василь Небензя під час засідання ООН заявив, що Росія готова продовжувати бойові дії, якщо Київ не погодиться на вимоги Москви.

Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде. ,

– заявив він.

Російський представник також звинуватив Київ у нібито відмові враховувати "вибір мільйонів людей" та заявив, що Москва продовжуватиме домагатися своїх цілей військовим шляхом.

Фактично ці заяви повторюють позицію Кремля, який пов'язує завершення війни з прийняттям Україною російських вимог щодо окупованих територій та безпекових питань. Небензя також заявив, що контакти Росії із західними країнами щодо України практично припинилися.

Москва також стверджує, що майбутні домовленості повинні враховувати її інтереси у сфері безпеки та позицію населення окупованих територій.

Водночас Україна не погоджується з такими вимогами Росії. Київ наполягає на відновленні територіальної цілісності держави та поверненні до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Росія не обмежує свої стратегічні цілі окупацією окремих українських регіонів. За його словами, Кремль прагне захопити всю Україну та знищити її державність.

Він зазначив, що Путін сприймає війну як продовження формування російської імперії. Тому поступки з боку України Москва може сприйняти не як шлях до миру, а як підтвердження ефективності свого тиску.

Хмара також заявив, що Росія розглядає можливість нової хвилі мобілізації. Йдеться, за його словами, про залучення близько 300 тисяч людей цього року та ще 300 тисяч наступного. Він пов'язує такі плани зі значними втратами російської армії та необхідністю поповнювати її людські ресурси.

Водночас міністр вважає, що змінити підхід Путіна може лише усвідомлення того, що Росія починає програвати війну, а для цього Україна має демонструвати силу та здатність завдавати противнику відчутних втрат.