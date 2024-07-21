Все ждут выборов в США: как может завершиться горячая фаза войны в Украине

Владимир Зеленский заявил, что горячая фаза войны может закончиться до конца 2024 года. В то же время все украинские территории по итогам войны вернуть силой не удастся. Однако в этом Украине может помочь сила дипломатии.

Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что дипломатия способна на многое. Однако не в ситуации, которая сейчас сложилась на поле боя.

Важно Мы можем закончить горячую стадию войны до конца года, – Зеленский

Это призрачная надежда

На сегодня невозможно путем дипломатического давления заставить Москву пойти на серьезные уступки. В частности, поставить перед Россией как требование в переговорах – отодвинуть линию фронта на позиции до февраля 2022 года. Она на это пока не согласится.

Для того чтобы конвертировать любое дипломатическое достижение нужны достижения на фронте.

Именно военный успех конвертируется в дипломатическое давление и компромиссы. Однако если его нет, тогда не понятно, что на что обменивать. Путин все время что-то просит, ставит условия, говорит о переговорах, но ничего не предлагает взамен,

– подчеркнул правозащитник.

Россияне могут, условно, предложить "не наступать на Киев".

Так пусть попробуют его взять. Это пустые разговоры. С другой стороны Украина не может заставить Россию уйти с оккупированных территорий,

– подчеркнул Фейгин.

Установилось, по его мнению, военное равновесие. Ни одна из сторон не может нарушить этот баланс, потому что у нее недостаточно сил и средств. Однако тот, кто сможет это сделать, получит более сильную позицию в переговорах для того, чтобы достичь как минимум приемлемого для себя результата.

"В то же время горячая фаза войны вероятно может закончиться, когда Дональд Трамп победит на выборах. Можно предположить, что он позвонит Путину и они о чем-то договорятся. Однако пока это также призрачная надежда", – заметил Марк Фейгин.

Возможны только консультации

Также появилась информация, что якобы между Украиной и Россией ведутся тайные переговоры. Мол, обе стороны хотят договориться до выборов в США и возвращения к власти Дональда Трампа, ведь неизвестно как он будет вести себя в отношении российско-украинской войны.

Переговоры между Украиной и Россией, по словам правозащитника, сейчас невозможны. Если и есть какие-то контакты с Москвой, то у Вашингтона. Это вероятно не переговоры, а консультации.

"Может общаться Уильям Бернс, глава ЦРУ, с Сергеем Нарышкиным, директором службы внешней разведки России. Однако США неоднократно заявляли, что никаких договоренностей об Украине без Украины не будет. Поэтому это только консультации", – отметил он.

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