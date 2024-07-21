Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що дипломатія здатна на багато що. Проте не у ситуації, яка зараз склалася на полі бою.

Важливо Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, – Зеленський

Це примарна надія

На сьогодні не можливо шляхом дипломатичного тиску змусити Москву піти на серйозні поступки. Зокрема, поставити перед Росією як вимогу у переговорах – відсунути лінію фронту на позиції до лютого 2022 року. Вона на це наразі не погодиться.

Для того, щоб конвертувати будь-яке дипломатичне досягнення потрібні досягнення на фронті.

Саме військовий успіх конвертується у дипломатичний тиск та компроміси. Проте якщо його немає, тоді не зрозуміло, що на що обмінювати. Путін весь час щось просить, ставить умови, говорить про перемовини, але нічого не пропонує замість цього,

– підкреслив правозахисник.

Росіяни можуть, умовно, запропонувати "не наступати на Київ".

То нехай сходять та спробують його взяти. Це порожні розмови. З іншого боку Україна не може змусити Росію піти з окупованих територій,

– наголосив Фейгін.

Встановилась, на його думку, військова рівновага. Жодна зі сторін не може порушити цей баланс, тому що у неї недостатньо сил та засобів. Однак той, хто зможе це зробити, здобуде сильнішу позицію у перемовинах для того, щоб досягти щонайменше прийнятного для себе результату.

"Водночас гаряча фаза війни імовірно може закінчитись, коли Дональд Трамп переможе на виборах. Можна припустити, що він подзвонить Путіну і вони про щось домовляться. Однак наразі це також примарна надія", – зауважив Марк Фейгін.

Можливі лише консультації

Також з'явилась інформація, що нібито між Україною та Росією ведуться таємні переговори. Мовляв, обидві сторони хочуть домовитись до виборів у США та повернення до влади Дональда Трампа, адже невідомо як він буде поводитись щодо російсько-української війни.

Перемовини між Україною та Росією, за словами правозахисника, зараз неможливі. Якщо і є якісь контакти з Москвою, то у Вашингтона. Це імовірно не переговори, а консультації.

"Може спілкуватись Вільям Бернс, глава ЦРУ, з Сєргєєм Наришкіним, директором служби зовнішньої розвідки Росії. Однак США неодноразово заявляли, що жодних домовленостей про Україну без України не буде. Тому це лише консультації", – зазначив він.

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