В 2025 году может быть остановка войны и запуск переговорного процесса, – Чмут
Тарас Чмут считает, что в 2025 году может быть остановка войны. Тогда же могут начаться и мирные переговоры, однако их условия для всех разные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута в интервью "Украинской правде".
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Чмут высказался о том, что ждет Украину в 2025 году
Руководитель фонда "Вернись живым" верит, что в 2025 году может быть остановка войны и запуск переговорного процесса. Чмут объяснил, что на его мнение влияют 3 фактора: сильная позиция США, истощение Украины и желание России.
Впрочем, Чмут отмечает, что условия переговорного процесса для всех разные.
Для Америки это может быть "любой ценой". Но мы не готовы платить любую цену. И Россия может еще тянуть время. То есть это такая игра, где много входных, каждая из которых влияет на конечный результат,
– объяснил Чмут.
Он также добавил, что перед началом мирных переговоров Украине стоит иметь свои козыри. По словам Чмута, это должна быть не просто какая-то посадка, а стратегическая цель.
"Курск – это стратегическая история для страны. Африка – это стратегическая история. Теневой флот – это стратегическая история", – добавил он.