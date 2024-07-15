После "мирных встреч" в Киеве и России: план Орбана сейчас "лежит на столе каждого лидера ЕС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своего "миротворческого турне" ознакомил лидеров ЕС с результатами своей "миротворческой миссии" и "мирными" предложениями Будапешта.

Об этом сообщил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью венгерской проправительственной газете. По его словам, "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

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Орбан направил лидерам ЕС свой "мирный план" по войне в Украине

Балаж Орбан рассказал, что после поездок главы венгерского правительства в Киев и Москву "стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать". Как он пояснил, уже скоро это приведет к катастрофическим последствиям.

И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы,

– подчеркнул политический директор премьера.

По его словам, после этого Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом. Однако он говорит, что европейцы и нынешняя администрация США якобы выступают за продолжение войны.

"Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результат первой фазы миротворческой миссии и венгерские предложения. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления", – сказал он.

Балаж Орбан конечно, что не мог не намекнуть на "успех" венгерского премьера. Он считает, что не стоит недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть "серьезную роль" в этом.

"Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас – совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана", – добавил венгерский чиновник.

Заметим, Владимир Зеленский объяснил, что посредниками в этом вопросе могут быть только серьезные и сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну. В первую очередь к ним относятся Соединенные Штаты и Китай, то есть мировые лидеры. Венгрии же в списке "мощных" государств нет.