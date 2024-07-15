Про це повідомив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю угорській проурядовій газеті. За його словами, "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

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Орбан направив лідерам ЄС свій "мирний план" щодо війни в Україні

Балаж Орбан розповів, що після поїздок глави угорського уряду до Києва і Москви "стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати". Як він пояснив, вже скоро це призведе до катастрофічних наслідків.

І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці,

– наголосив політичний директор прем'єра.

За його словами, після цього Угорщина почала переговори з потенційними посередниками: Китаєм, Туреччиною та Дональдом Трампом. Однак він каже, що європейці та нинішня адміністрація США нібито виступають за продовження війни.

"Прем'єр-міністр написав лідерам ЄС про переговори, результат першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни й припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити та здійснити зміну напрямку", – сказав він.

Балаж Орбан звісно, що не міг не натякнути на "успіх" угорського прем'єра. Він вважає, що не варто недооцінювати роль Угорщини як посередника, оскільки, на його думку, країна може відігравати "серйозну роль" у цьому.

"Угорщина є здібним посередником, як показали останні два тижні, і наше завдання зараз – поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени Європейського Союзу в плані Віктора Орбана", – додав угорський посадовець.

Зауважимо, Володимир Зеленський пояснив, що посередниками у цьому питанні можуть бути тільки серйозні та сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Першочергово до них належать Сполучені Штати та Китай, тобто світові лідери. Угорщини ж у списку "потужних" держав немає.