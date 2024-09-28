"Корейский сценарий на десятилетия": Вучич высказался об окончании войны в Украине

Александар Вучич высказал свой прогноз относительно окончания войны в Украине. Сербский президент считает, что конфликт закончится по "корейскому сценарию".

Более того, он считает, что война в нашем государстве "затянется на десятилетия". Заявление президента Сербии приводит издание NS Uživo.

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Что говорит Вучич об окончании войны в Украине

В своем заявлении президент Сербии сказал, что в конце концов в Украине будет мир, признав при этом, что сейчас конфликт продолжается. Вучич отметил, что на фронте сейчас "идет ожесточенная борьба за каждое село".

Корейский сценарий будет достигнут, и он не будет иметь решения в течение 10, 20 или 30 лет, и это будет фундаментальное решение конфликта в Украине,

– считает Александар Вучич.

Сербский лидер сказал, что вопрос Украины "стал меньше интересовать население США". Поэтому Америка в конце концов будет думать о своих интересах.

"Большие исследования провели в США, и для них вопрос Украины стоит лишь на девятом месте. Америка будет жестко бороться с Россией в Украине, но она также будет заботиться о своих интересах", – сказал он.

Кроме этого, президент Сербии вспомнил кандидата в президенты США Дональда Трампа. По мнению Вучича, тот является "ориентированным на бизнес" и "будет искать решение" относительно войны.

Вучич также отметил важность признания возможностей российской армии, утверждая, что "глупо недооценивать" ее силу. Он также отметил, что российская экономика пока остается устойчивой, заявив, что она "не почувствовала последствий санкций и войны".