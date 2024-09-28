Ба більше, він вважає, що війна у нашій державі "затягнеться на десятиліття". Заяву президента Сербії наводить видання NS Uživo.

Цікаво За підтримку щодо Сребрениці: президент Сербії нагородив делегацію Росії в ООН

Що каже Вучич про закінчення війни в Україні

У своїй заяві президент Сербії сказав, що зрештою в Україні буде мир, визнавши при цьому, що наразі конфлікт триває. Вучич зазначив, що на фронті зараз "йде запекла боротьба за кожне село".

Корейський сценарій буде досягнутий, і він не матиме рішення протягом 10, 20 чи 30 років, і це буде фундаментальне вирішення конфлікту в Україні,

– вважає Александар Вучич.

Сербський лідер сказав, що питання України "стало менше цікавити населення США". Тому Америка зрештою думатиме про свої інтереси.

"Великі дослідження провели у США, і для них питання України стоїть лише на дев'ятому місці. Америка буде жорстко боротися з Росією в Україні, але вона також дбатиме про свої інтереси", – сказав він.

Окрім цього, президент Сербії згадав кандидата у президенти США Дональда Трампа. На думку Вучича, той є "орієнтованим на бізнес" і "шукатиме рішення" стосовно війни.

Вучич також наголосив на важливості визнання можливостей російської армії, стверджуючи, що "нерозумно недооцінювати" її силу. Він також зазначив, що російська економіка поки що залишається стійкою, заявивши, що вона "не відчула наслідків санкцій і війни".