Зеленский рассказал о реальных возможностях завершить войну до ноября

Президент Украины видит окно возможностей, чтобы завершить войну в Украине. Он считает, что это может произойти с помощью давления США на Россию.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Когда, по мнению Зеленского, закончится война?

По мнению Зеленского, у нас есть шанс закончить войну до следующего года. Все зависит от этих месяцев. Лучший вариант – достичь мира до осени.

Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто,

– заявил президент.

Промежуточные выборы в США должны состояться в ноябре. И к этому времени Зеленский видит возможность к этому времени завершить войну.

Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну,

– добавил он.

Также он рассказал, что его отношения с Дональдом Трампом "непростые", однако отметил, что отношения Украины выходят за пределы "личностей".

При каких условиях Украина и Россия смогут заключить мир?