Зеленский рассказал о реальных возможностях завершить войну до ноября
- Президент Зеленский считает, что есть окно возможностей завершить войну в Украине до промежуточных выборов в США.
- Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут оказывать давление на Путина, что может помочь остановить войну.
Президент Украины видит окно возможностей, чтобы завершить войну в Украине. Он считает, что это может произойти с помощью давления США на Россию.
Об этом он рассказал в интервью Sky News.
Когда, по мнению Зеленского, закончится война?
По мнению Зеленского, у нас есть шанс закончить войну до следующего года. Все зависит от этих месяцев. Лучший вариант – достичь мира до осени.
Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто,
– заявил президент.
Промежуточные выборы в США должны состояться в ноябре. И к этому времени Зеленский видит возможность к этому времени завершить войну.
Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну,
– добавил он.
Также он рассказал, что его отношения с Дональдом Трампом "непростые", однако отметил, что отношения Украины выходят за пределы "личностей".
При каких условиях Украина и Россия смогут заключить мир?
В конце 2025 года Дональд Трамп заявил, что согласовано 95% вопросов для подписания мирного соглашения. Однако эксперты отмечают, что даже на финишной прямой боевые действия могут продолжаться еще несколько лет. По словам Героя Украины, командира 429 бригады беспилотных систем Юрия Федоренко, оптимальные условия для мира наступают, когда ни одна из сторон не способна достичь желаемых результатов военным путем.
Федоренко подчеркнул, что для заключения соглашения нужна консолидированная поддержка партнеров Украины, поставки высокоточного оружия и финансовая помощь. Мирные договоренности наступят тогда, когда на фронте возникнет тупик, а Россия потеряет способность вести активные наступательные действия – возможно, в 2026 – 2027 годах.
Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, но категорически отверг любые территориальные уступки. Президент подчеркнул, что сдача Донбасса, в частности городов Славянск и Краматорск, является "красной линией".