"Она мне импонирует": Зеленский считает, что у Трампа есть определенная тактика по завершению войны

Владимир Зеленский считает, что у лидера США Дональда Трампа есть определенная тактика по завершению войны России против Украины.

Об этом президент Украины заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает 24 Канал.

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Тактика Трампа относительно завершения войны

Зеленский отметил, что в словах Трампа есть "сигнал сильного человека", и он не делает "выстрелов в воздух", а сразу подает прямой месседж о своем желании закончить войну.

Он (Дональд Трамп – 24 Канал) говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем всех деталей и я думаю, что и сам президент Трамп не знает всех деталей. Все зависит от того, какой справедливый мир можем мы получить и хочет ли Путин в принципе окончания войны. По моему мнению, не хочет,

– отметил Зеленский.

Президент также добавил, что Трамп понимает все сложности ситуации и "просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже".

"И он говорит хуже с посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, которая сегодня мне импонирует", – подчеркнул лидер Украины.