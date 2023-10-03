Война в Украине дискуссионна из-за различных аспектов. Однако кое-что понятно само собой. Речь идет о возвращении всех территорий, необходимости наказания для военных преступников и выплату репараций Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Валентин Гладких, объяснив, какие вопросы вызывают у наших союзников больше споров.

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Уменьшится ли поддержка США

Сенатор от Республиканской партии на днях Линдси Грэм заявил, что прекращение помощи Украине со стороны США будет иметь гораздо более трагические последствия для их страны, чем Афганистан. Он даже добавил, что всем республиканцам, в частности, и Дональду Трампу следует понять, что их позиция по поддержке Украины ошибочна.

Это свидетельство того, что они прекрасно осознают, что война в Украине – это не что-то отдаленное и не значимое. А это один из приоритетных вызовов, которые сегодня стоят перед человечеством. А США как страна, претендующая на глобальное лидерство, безусловно, должна участвовать в решении этой войны,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Фундаментом для дальнейшего урегулирования ситуации должна стать украинская формула мира, поддержанная в частности на Генассамблее ООН. И хотя детали пока неизвестны, но возникают сомнения, что ее могут применить, если в России останется нынешний политический режим.

Как в Соединенных Штатах, так и в Европе неоднократно отмечали, что у них нет цели изменить политический режим в России.

"Собственно, и Украина не ставит себе такое цель. Но с одной стороны это является предпосылкой для дальнейшего урегулирования, а с другой – неизбежным следствием процессов, которые сегодня происходят в частности на поле боя", – отметил политолог.

Валентин Гладких об окончании войны в Украине и поддержке США: смотрите видео

Будущее России вызывает озабоченность

Что интересно, окончание войны в Украине, в частности возвращение территориальной целостности или наказание военных преступников – не предмет дискуссий. Всем понятно, что это безальтернативный сценарий.

Не дискутируют и по теме репараций для Украины, но могут обсуждать механизмы и объемы.

Предметом большой дискуссии и зоной незнания является будущее России. Что произойдет с Россией в случае того или иного варианта завершения войны. И здесь, безусловно, есть немалые опасения,

– отметил Гладких.

Китай опасается, что пользуясь слабостью России, усилятся его оппоненты. Штаты боятся, что из-за ослабления России усилится Китай. ,

В Европе боятся, что из-за дестабилизации в России там может образоваться огромный пояс нестабильности. Речь идет о наличии множества опасных военных, ядерных объектов, оружия массового уничтожения и технологий, которые могут попасть не в те руки.

"Конечно, эти риски не могут игнорировать. Их обсуждают и через них дискутируют. Но я не хотел бы, чтобы из этого делали ошибочные выводы. То, что делает Россия в Украине – это реальная опасность, а то, что может произойти в России – только потенциальные риски", – подчеркнул политолог.

Так что ситуация в Украине, достижение справедливого мира является приоритетом, но решить ее пытаются путем минимизации потенциальных рисков.

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