Сейчас Кремль отрицает готовность прекращения огня. Как рассказал 24 Каналу профессор оборонных исследований Майкл Кларк, Трамп не будет терпеть отказов и знает больные места России.

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План Трампа по окончанию войны

По словам Майкла Кларка, заявление об окончании войны "за 24 часа" означает капитуляцию. Только в таком случае боевые действия действительно могут закончиться быстро. Впрочем Киев на это однозначно не согласится.

Лучшим свидетельством всего, происходящего, является статья, Кита Келлога и Фреда Флейтца, которую они написали в апреле 2024 года. Сейчас Кит Келлог назначен представителем Трампа в Украине и России. В своей публикации он размышлял о ситуации в Украине с точки зрения Америки.

В конце статьи он и его соавтор Фред Флейтц, изложили свою "дорожную карту" урегулирования войны. В ней говорится о прекращении огня на линии соприкосновения, что означало бы, что Украина не будет иметь доступа к около 20% своей территории. Но это замораживание без юридических обязательств,

– рассказал профессор оборонных исследований.

Он добавил, что это не будет мирное соглашение, а только перемирие. От Украины не ожидается сдачи суверенитета, территорий, включая Крым – все это юридически остается частью Украины и входит в ее состав с 1991 года. Но на линии фронта будет замораживание.

По мнению Келлога, тогда было бы больше помощи Украине, чтобы она могла наращивать свою армию, было бы экономическое восстановление, благодаря российским замороженным активам, а также должны существовать международные силы для патрулирования демилитаризованной зоны.

Согласится ли на это Путин

За документом Келлога стоит понимание того, что российский диктатор склонен преувеличивать. Он делает вид, что не заинтересован в таких соглашениях, но с американской точки зрения его придется посадить за стол переговоров с помощью усиления давления. Поэтому не исключено, что Трамп очень быстро займет позицию увеличения помощи Украине, усиления санкций против России, чтобы повлиять на Путина.

Сейчас я не знаю, было бы это приемлемо для Украины, Но, похоже, что администрация Трампа движется в направлении плана, который выложил Келлог, с давлением как на Киев, так и на Москву, чтобы они сели за один стол,

– подчеркнул Майкл Кларк.

Вероятно, на Москву придется давить больше, чем на Киев, чтобы вести переговоры на таких началах. Впрочем, скорее всего, если Келлог дает советы Трампу, то в них говорится именно об усилении давления на Россию и поставки большей военной помощи, чтобы немного выровнять ставки.