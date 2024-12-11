Наразі Кремль заперечує готовність припинення вогню. Як розповів 24 Каналу професор оборонних досліджень Майкл Кларк, Трамп не терпітиме відмов і знає болючі місця Росії.

До теми Путін та його оточення намагаються підготувати росіян до можливого закінчення війни, – Коваленко

План Трампа щодо закінчення війни

За словами Майкла Кларка, заява про закінчення війни "за 24 години" означає капітуляцію. Тільки в такому випадку бойові дії справді можуть закінчитися швидко. Втім Київ на це однозначно не погодиться.

Найкращим свідченням всього, що відбувається, є стаття, Кіта Келлог та Фреда Флейтца, яку вони написали у квітні 2024 року. Зараз Кіт Келлог призначений представником Трампа в Україні та Росії. У своїй публікації він роздумував про ситуацію в Україні з погляду Америки.

В кінці статті він і його співавтор Фред Флейтц, виклали свою "дорожню карту" врегулювання війни. У ній мовиться про припинення вогню на лінії зіткнення, що означало б, що Україна не матиме доступу до близько 20% своєї території. Але це заморожування без юридичних зобов'язань,

– розповів професор оборонних досліджень.

Він додав, що це не буде мирна угода, а лише перемир'я. Від України не очікується здачі суверенітету, територій, включно з Кримом – все це юридично залишається частиною України та входить до її складу з 1991 року. Але на лінії фронту буде заморожування.

На думку Келлога, тоді було б більше допомоги Україні, щоб вона могла нарощувати свою армію, була б економічна відбудова, завдяки російським замороженим активам, а також повинні існувати міжнародні сили для патрулювання демілітаризованої зони.

Чи погодиться на це Путін

За документом Келлога стоїть розуміння того, що російський диктатор схильний перебільшувати. Він вдає, що не зацікавлений у таких угодах, але з американського погляду його доведеться посадити за стіл переговорів за допомогою посилення тиску. Тому не виключено, що Трамп дуже швидко займе позицію збільшення допомоги Україні, посилення санкцій проти Росії, щоб вплинути на Путіна.

Зараз я не знаю, чи це було б прийнятно для України, Але, схоже, що адміністрація Трампа рухається у напрямку плану, який виклав Келлог, з тиском як на Київ, так і на Москву, щоб вони сіли за один стіл,

– підкреслив Майкл Кларк.

Ймовірно, на Москву доведеться тиснути більше, ніж на Київ, щоб вести переговори на таких засадах. Втім, скоріш за все, якщо Келлог дає поради Трампу, то у них мовиться саме про посилення тиску на Росію і постачання більшої військової допомоги, щоб трохи вирівняти ставки.