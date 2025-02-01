"100 дней" все еще актуальны: Келлог говорит, что окончание войны это "вопрос месяцев"

Команда Трампа предполагает, что завершение войны в Украине – это вопрос месяцев, а не лет. В то же время там предполагают давление как на Москву, так и на Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в эфире Fox News.

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Что Келлог думает об окончании войны в Украине

По словам Келлога, Дональд Трамп создаст "рычаги влияния" как на украинцев, так и на россиян.

Он (Трамп – 24 Канал) замечательный составитель соглашений. Он это знает. Он знает, как применять рычаги влияния. И это одна из вещей, о которых мы с ним говорим, и даем ему возможность делать, что он хочет делать на посту президента,

– указал чиновник.

Кит Келлог предположил, что завершение войны – это вопрос месяцев, а не лет. Он надеется, что США могли бы достичь определенных успехов в краткосрочной перспективе.

Келлог отмечает, что хотел бы увидеть обратный отсчет до 100 дней, чтобы понять, где мы находимся: то ли прекращение огня, или постоянный мир. Дипломат считает это вполне достижимым, отметив, что прекращение войны в Украине не будет похоже на Афганистан, где это продолжалось четыре года.

Относительно санкций против России и поставки оружия Украине, Келлог ответил, что это будет решать президент США, но заверил, что тот хорошо понимает, где следует давить.

К слову, ранее Кит Келлог заявил, что война России против Украины идет к концу. По словам Келлога, Украина за три года войны потеряла больше воинов, чем США за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые.