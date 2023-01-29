Путин не откажется от войны, потому что боится проиграть на выборах, – Орбан

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, почему, по его мнению, полномасштабная война в Украине не завершится в ближайшее время. Мол, у кремлевского диктатора Владимира Путина есть причины ее не заканчивать.

Журналист Tichys Einblich Роланд Тичи заявил, что Орбан разрушает надежду на то, что Путин рано или поздно откажется от войны. Поскольку приближаются выборы, а проигравшие войну не выиграют гонку за президентское кресло, даже если она будет сфальсифицированной.

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Орбан снова заговорил о войне в Украине

В ходе встречи с журналистами в Будапеште глава правительства Венгрии заявил, что знает о жестокости россиян, ведь в 1956 году они повесили тогдашнего премьер-министра Имре Надя. Эти слова якобы должны указывать на то, что Орбан не пророссийский.

Он добавил, что страна-террористка исторически демонстрировала, что в начале войны она была слаба из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасающих тактических ошибок". Однако якобы оккупанты "очень скоро переключаются, мобилизуют свои силы и быстро учатся"

Орбан считает, что целью России в войне не является полное завоевание Украины, ведь это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну". Оккупанты стремятся создать так называемую буферную зону примерно вдоль линии столкновения на Донбассе.

Венгерский премьер также подверг критике США и ЕС за якобы отсутствие четкой стратегии в отношении войны. Ведь у них есть только стратегия "усиления обоснованного сопротивления Украины".

Сначала это было 5 000 шлемов, теперь это уже танки,

– высмеивает Орбан решение канцлера Германии Шольца.

По его словам, если следовать такой логике, введение сухопутных войск НАТО неизбежно, ведь в Украине "рано или поздно закончатся мужчины".

Венгрия играет на стороне России