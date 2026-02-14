"Пока Tomahawk не ударят по резиденции": что заставит Путина закончить войну и когда это возможно

Ранее Киев объявил о полной готовности к урегулированию войны. На фоне этого Дональд Трамп продолжает активные усилия по мирным переговорам, а европейские союзники Украины предоставляют ВСУ большие пакеты военной поддержки. Однако для российского диктатора Владимира Путина это – пустая болтовня.

Кремль затягивает время и пытается блефовать со всем миром, чтобы не идти на уступки и продолжать боевые действия. Что реально может заставить Москву завершить войну, когда это может произойти и что нужно для стойкости нашей страны на фронте – специально для 24 Канала разобрали политические и военные эксперты.

Что заставит Москву остановить войну?

По словам публициста Марка Фейгина, Путин не пойдет на любые дипломатические компромиссы и не остановит войну, если это будет ему невыгодно.

Российский диктатор остановится только при одном условии – если он или его власть будут под угрозой.

Если, например, Tomahawk прилетит по его резиденции или по зданию ФСБ или Генштаба, то Путин захочет говорить "серьезно". Пока же он убежден, что ему ничего не угрожает. В Кремле верят, что они могут делать все, но никто не может делать что-то в ответ,

– отметил он.

Кроме этого, российский диктатор ведет игру с Трампом – обещает ему встречи, говорит, что Россия готова к миру. Президент США верит Путину, который в это время выигрывает время для продолжения боевых действий. Более того, на фоне этого Кремль требует еще больше, чем раньше. Например, официально признать оккупированные территории российскими.

Заметьте! Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры зашли в тупик именно из-за территориальных требований Кремля и отсутствия гарантий безопасности для Украины.

"Пока Трамп и европейские союзники не обеспечат серьезное силовое и экономическое давление на Москву, которое будет невыносимым для Путина, россияне не пойдут на уступки", – подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что российский диктатор убежден, что мир для него вреден и принесет ему много проблем – от возвращения российских солдат до разочарования россиян, потому что они имели надежды, которые не соответствуют реальности.

Путин ждет, чтобы мир согласился на его условия и тогда он закончит боевые действия. Однако впоследствии он снова аккумулирует силы для повторного нападения.

Когда Трамп хочет объявить о мире?

Ведущая, журналистка Олеся Бацман рассказала, что 24 февраля Дональд Трамп будет произносить обращение к нации из Конгресса. Он выбрал именно этот день – символическую для Украины дату. Очевидно, президент США затронет тему нашей страны во время речи, но важно, в каком контексте.

В этот день Трамп даст старт предвыборной кампании в США и возникает вопрос включит ли он тему Украины туда, или наоборот попытается от нее дистанцироваться. Он ее возьмет, если она сможет принести ему перед выборами баллы.

Трамп будет успешным, если завершит войну, принудив Россию к миру, чтобы принести в наше государство справедливый долговременный мир. Потому что ни его избиратели, ни американские СМИ, ни конгрессмены, ни его оппоненты не дадут ему вести себя по-другому, потому что тема войны в Украине – резонансная.

Обратите внимание! В издании The Atlantic предположили, что американский лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышным и переключить внимание на предвыборную кампанию. Однако такой шаг лишь добавит нестабильности на политической арене и может стать угрозой для внутренней политики Соединенных Штатов.

Поэтому до 24 февраля он будет пытаться интенсифицировать переговоры между делегациями и прийти к чему-то, определить позиции, чтобы в обращении мы услышали месседжи – как он будет давить на Путина и будет ли давить на Украину.

Трамп говорит, хочет, чтобы до начала мая было подписано мирное соглашение. Однако и прекращение огня тоже его удовлетворит, потому что все, что можно "продать" своим избирателям как победу, получив предвыборные бонусы, ему подходит,

– подчеркнула она.

Бацман предположила, что сейчас будет появляться много сплетен и разговоров о том, что в Украине на 15 мая якобы будут назначены президентские выборы и одновременно референдум по мирному соглашению. Это, по ее убеждению, невозможно, учитывая то, как этот процесс организовать и успеть провести.

Ни на какое мирное соглашение Украина не выйдет с Россией до тех пор, пока Путин не будет прижат к стенке. Пока у него окончательно не посыплется экономика и фронт, не исчезнет возможность набирать "мобилизационное мясо" в достаточном количестве, он на подписание соглашения не пойдет,

– подчеркнула она.

Пока российский диктатор пытается своим блефом, угрозами ядерным оружием побудить США и Европу к тому, чтобы они заставили Украину сдаться. То есть подарить России то, что она не смогла завоевать военным путем.

"Но этого точно никто не будет делать, в том числе и Трамп, потому что слишком горячей является тема Украины внутри США",

– сказала Бацман.

Она добавила, что крах империй никогда не происходил "по графику". Обычно империя падает за секунду. Это может произойти за один день, когда Путин не успеет добежать, среагировать, договориться.

При каких 2 условиях Россия развалится?

Руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко объяснил, что победить Россию можно только путем усиления, укрепления Украины и ее Вооруженных сил.

Для создания такой ситуации, в которой Россия больше не сможет продолжать эту войну, нужны 2 вещи:

Реальные санкции – тотальная экономически-финансовая блокада России, как когда-то было с Советским Союзом, из-за чего он развалился.

– тотальная экономически-финансовая блокада России, как когда-то было с Советским Союзом, из-за чего он развалился. Поставка Украине реальных вооруженных средств – именно они помогут не просто остановить наступательные действия российских войск, а перейти в наступление и перехватить инициативу на фронте.

Интересно! Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ранее высказал мнение о том, что ситуацию в России можно сравнить с "Титаником" – россияне понимают, что пробоины такие, что все начинает тонуть. По его мнению, за полгода можно увидеть результат, ведь сейчас российская экономика едва держится.

В то же время Ельченко отметил, что сейчас страны Запада не очень спешат давить на Россию санкциями. В Европе это обсуждают очень долго, а конкретных действий, которые бы гарантировали возможность завершения войны, нет.

Что нужно для победы Украины?

На встрече "Рамштайн" 12 февраля партнеры Украины согласовали поставки оружия Украине в 2026 году на 38 миллиардов долларов. Часть из них пойдет на дроны и противовоздушную оборону.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что этих средств хватит, чтобы наша страна смогла выполнять необходимые оборонные задачи в течение 2026 года и в 2027 году продолжать атаковать территорию России. Однако о стратегических контрнаступлениях на земле пока не говорится.

Должны понимать, что нам нужно создать kill zone для российских войск и для безопасности наших военных и в это время работать по тылам врага – уничтожать экономику и доводить Россию до распада. После этого российская армия просто рассыплется,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что европейские союзники еще несколько лет будут продолжать предоставлять Украине подобное финансирование. Лучший сценарий для нас – получить 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и вложить их в изготовление военной техники для Украины.

