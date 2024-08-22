Война станет ненужной: что может заставить россиян выйти из Украины

В Институте изучения войны сообщили, что прорыв границы на Курщине и наступление россиян на Востоке не будут иметь решающего значения в войне. Глобально они не повлияют на ход боевых действий.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что операция в Курской области и бои в Донецкой области действительно кардинально ничего не меняют. Финал войны они не ускорят.

Смотрите также Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Что может изменить ход войны

Роман Свитан отметил, что даже одна операция может повлиять на ход войны. Например, операция по освобождению Крыма. Сейчас все, что делают россияне, в частности контроль Донбасса, призвано создать сухопутный коридор, который нужен, чтобы сохранить Крым.

Крымский полуостров контролируют те военные части, которые подходят к нему с материка. Кто отвечает за входы на полуостров, тот фактически и контролирует Крым,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

С самого начала оккупации Крым был так называемым географическим "котлом" для врага. Это полуостров, который "зажат" между Азовским и Черным морями. Попытки россиян построить мосты, чтобы так обеспечивать территории – не соответствуют поставленным задачам.

Одного Крымского моста недостаточно, нужен именно сухопутный коридор. Но если Россия теряет Крым, то соответственно наземная операция в Донецкой области больше не имеет смысла.

По словам Свитана, освободить Крым даже легче. чем Донбасс, ведь позади него нет 10 000 километров территории России. Крым – это оперативный "котел", это одна операция с поддержкой авиации.

Именно это впоследствии приведет к обвалу российской парадигмы войны против Украины. Она станет им не нужна. Россияне будут думать, как из нее выйти,

– подчеркнул Свитан.