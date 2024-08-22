Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що операція у Курській області та бої на Донеччині справді кардинально нічого не міняють. Фінал війни вони не пришвидчать.

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Що може змінити хід війни

Роман Світан зауважив, що навіть одна операція може вплинути на хід війни. Наприклад, операція зі звільнення Криму. Зараз все, що роблять росіяни, зокрема контроль Донбасу, покликане створити сухопутний коридор, який потрібен, щоб зберегти Крим.

Кримський півострів контролюють ті військові частини, які підходять до нього з материка. Хто відповідає за входи на півострів, той фактично і контролює Крим,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

З самого початку окупації Крим був так званим географічним "котлом" для ворога. Це півострів, який "затиснутий" між Азовським та Чорним морями. Спроби росіян побудувати мости, щоб так забезпечувати території – не відповідають поставленим завданням.

Одного Кримського моста недостатньо, потрібен саме сухопутний коридор. Але якщо Росія втрачає Крим, то відповідно наземна операція на Донеччині більше не має сенсу.

За словами Світана, звільнити Крим навіть легше. ніж Донбас, адже позаду нього немає 10 000 кілометрів території Росії. Крим – це оперативний "котел", це одна операція з підтримкою авіації.

Саме це згодом призведе до обвалу російської парадигми війни проти України. Вона стане їм не потрібною. Росіяни думатимуть, як з неї вийти,

– наголосив Світан.