Зеленский объяснил, как можно заставить Россию осознать, что войну следует завершить

Владимир Зеленский убежден, что для окончания войны миру нужно осознать, что это нужно именно ему, а не Путину. Российский диктатор не хочет ничего завершать.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает 24 Канал.

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Принуждение России к миру

Ему (Путину – 24 Канал) комфортно отправлять людей на смерть, управлять своим народом через телевизор и наслаждаться жизнью в его пузыре. Его лично и его окружение война пока что, к сожалению, не затрагивает сильно. Пока что,

– отмечает Зеленский.

По словам президента, Путин и его сообщники должны почувствовать все проблемы, которые приносит война. Это означает, что война должна стать существенно тяжелее для России.

"И только так, только так можно заставить Россию воспринять, что войну придется завершать. И завершать справедливо на основе международного права", – указывает гарант.

Владимир Зеленский акцентировал, что для этого нужны сильные решения мира – особенно на фоне поставок новых ракет из Ирана. Президент вдавался в вопросы: "Если союзники вместе сбивают ракеты, сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения небе Украины?"