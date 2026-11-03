Сможет ли Трамп остановить войну: что сегодня думает Зеленский

Президент Украины ответил на вопрос о способности Дональда Трампа остановить российскую агрессию. Он подчеркнул, что Путин не приемлет обычного диалога и учитывает лишь силу и жесткие меры.

Во время беседы с журналистами в Берлине 3 ноября глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают колоссальным влиянием, способным подтолкнуть Кремль к дипломатическому урегулированию.

Что сказал Зеленский

По словам Владимира Зеленского, конечной целью остаются переговоры, однако Владимир Путин игнорирует стандартные форматы взаимодействия.

Он любит давление и решительные меры, именно поэтому он понимает такой язык. Иногда нам нужно говорить с ним на его же языке,

– подчеркнул президент.

Американское влияние может сыграть решающую роль, однако обычного диалога для принуждения агрессора к миру недостаточно.

Украинская сторона при этом последовательно выступает за обязательное привлечение европейских партнеров к любым консультациям по вопросу прекращения войны. Глава государства убежден, что такой формат в итоге будет принят, ведь невозможно строить архитектуру безопасности в регионе без ключевых европейских игроков.

Никто не может говорить об Украине без Украины. Так же нельзя говорить о безопасности в Европе без самой Европы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Попытки игнорировать позицию европейских столиц украинский лидер назвал неразумными и слишком дорогостоящими для глобальной стабильности.

Президент Украины также выразил надежду, что после завершения выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Европе.

Несмотря на серьезные вызовы и угрозу полномасштабного противостояния на Ближнем Востоке, Киев рассчитывает на то, что Вашингтон по-прежнему будет уделять пристальное внимание войне в Украине.

Надеюсь, что после выборов президент Трамп сосредоточится именно на этом – на мире. Я надеюсь на прекращение огня и на то, что Америка сосредоточится на мире в Европе и на своем друге – Украине,

– отметил глава государства.

Напомним, что на 10–11 ноября запланирована встреча с россиянами в Абу-Даби. Перед этим, 4 ноября, в Брюсселе состоится встреча состоятся переговоры между Украиной, США, Европой и НАТО.