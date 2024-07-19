Мы можем закончить горячую стадию войны до конца года, – Зеленский
Источник:ВВС
Владимир Зеленский в очередной раз высказался о сроках окончания войны. По его словам, одну из стадий полномасштабной войны мы можем закончить уже в этом году.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина может закончить горячую стадию войны. По его словам, это может произойти до конца 2024 года.
Смотрите также Государственная служба: недооценена, но критически необходима для войны и восстановления
План должен быть совместным с партнерами
Зеленский считает, что, если мы будем объединены, и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны уже до конца этого года.
План будет готов. Если он приведет к завершению горячей стадии войны, это будет очень правильно и очень сильно,
– подчеркнул он.
При этом, план должен быть совместным с партнерами, хотя это зависит и от их желания и отсутствия желания "играть" в инициативы окончания войны. По его словам, партнеры должны давить на Россию, чтобы она согласилась думать об окончании войны.
Это не значит, что надо отвоевать силой все территории. Я считаю, что сила дипломатии может помочь. Если давить на Россию, я считаю, что можно договориться об урегулировании и дипломатическом,
– подчеркнул президент.
В то же время слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.