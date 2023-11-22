По словам Владимира Зеленского, можно было бы мгновенно остановить войну с Россией, отдав оккупантам Крым и восточные регионы Украины. Однако, очевидно, этот "мирный план" неприемлем – его не стоит рассматривать в любом случае.

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Как Украина не готова заканчивать войну

В Киеве неоднократно настаивали на том, что единственным сценарием окончания боевых действий является выход наших военных на границы 1991 года. И никакого поля для "компромисса" в этом вопросе быть не может.

Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану",

– сказал Зеленский.

Глава нашего государства, отвечая на вопросы американского журналиста, также констатировал, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его так называемый "мирный план" по окончании войны России против Украины.

Мы поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его "формуле мира". Я готов (с ним встретиться – 24 Канал). Конечно, если у него есть четкий "мирный план", он может поделиться им со мной,

– отметил президент.

Обратите внимание! Ранее Дональд Трам заявлял, что знает, как закончить войну всего за 24 часа. Зеленский ответил, что ему будет достаточно 24 минут, чтобы объяснить бывшему президенту Соединенных Штатов, почему это невозможно.

Кроме того, важно, что президент Украины приглашал Трампа посетить наше государство. Американский политик отказался от предложения, и оправдал это тем, что якобы это не уместно из-за конфликта интересов.

Формула мира, которую предлагает Украина

Украинскую формулу мира Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году на саммите стран G7. Она предполагает обеспечение: