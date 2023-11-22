Власне, за словами Володимира Зеленського, можна було б миттєво зупинити війну з Росією, віддавши окупантам Крим і східні регіони України. Однак, вочевидь, цей "мирний план" є неприйнятним – його не варто розглядати в будь-якому разі.
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Як Україна не готова закінчувати війну
У Києві неодноразово наполягали на тому, що єдиним сценарієм закінчення бойових дій є вихід наших військових на кордони 1991-го року. І ніякого поля для "компромісу" в цьому питання не може бути.
Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого "мирного плану",
– сказав Зеленський.
Глава нашої держави, відповідаючи на запитання американського журналіста, також констатував, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його так званий "мирний план" щодо закінчення війни Росії проти України.
Ми поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які є кроки в його "формулі миру". Я готовий (з ним зустрітися – 24 Канал). Звичайно, якщо у нього є чіткий "мирний план", він може поділитися ним зі мною,
– зазначив президент.
Окрім того, важливо, що президент України запрошував Трампа відвідати нашу державу. Американський політик відмовився від пропозиції, і виправдав це тим, що нібито це не доречно через конфлікт інтересів.
Формула миру, яку пропонує Україна
Українську формулу миру Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення:
- радіаційної та ядерної безпеки;
- продовольчої безпеки;
- енергетичної безпеки;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксацію закінчення війни.