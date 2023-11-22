Власне, за словами Володимира Зеленського, можна було б миттєво зупинити війну з Росією, віддавши окупантам Крим і східні регіони України. Однак, вочевидь, цей "мирний план" є неприйнятним – його не варто розглядати в будь-якому разі.

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Як Україна не готова закінчувати війну

У Києві неодноразово наполягали на тому, що єдиним сценарієм закінчення бойових дій є вихід наших військових на кордони 1991-го року. І ніякого поля для "компромісу" в цьому питання не може бути.

Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого "мирного плану",
– сказав Зеленський.

Глава нашої держави, відповідаючи на запитання американського журналіста, також констатував, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його так званий "мирний план" щодо закінчення війни Росії проти України.

Ми поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які є кроки в його "формулі миру". Я готовий (з ним зустрітися – 24 Канал). Звичайно, якщо у нього є чіткий "мирний план", він може поділитися ним зі мною,
– зазначив президент.

Окрім того, важливо, що президент України запрошував Трампа відвідати нашу державу. Американський політик відмовився від пропозиції, і виправдав це тим, що нібито це не доречно через конфлікт інтересів.

Формула миру, яку пропонує Україна

Українську формулу миру Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення:

  • радіаційної та ядерної безпеки;
  • продовольчої безпеки;
  • енергетичної безпеки;
  • звільнення всіх полонених і депортованих;
  • виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості;
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксацію закінчення війни.