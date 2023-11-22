Власне, за словами Володимира Зеленського, можна було б миттєво зупинити війну з Росією, віддавши окупантам Крим і східні регіони України. Однак, вочевидь, цей "мирний план" є неприйнятним – його не варто розглядати в будь-якому разі.

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Як Україна не готова закінчувати війну

У Києві неодноразово наполягали на тому, що єдиним сценарієм закінчення бойових дій є вихід наших військових на кордони 1991-го року. І ніякого поля для "компромісу" в цьому питання не може бути.

Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого "мирного плану",

– сказав Зеленський.

Глава нашої держави, відповідаючи на запитання американського журналіста, також констатував, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його так званий "мирний план" щодо закінчення війни Росії проти України.

Ми поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які є кроки в його "формулі миру". Я готовий (з ним зустрітися – 24 Канал). Звичайно, якщо у нього є чіткий "мирний план", він може поділитися ним зі мною,

– зазначив президент.

Зверніть увагу! Раніше Дональд Трам заявляв, що знає, як закінчити війну всього за 24 години. Зеленський відповів, що йому буде достатньо 24 хвилин, аби пояснити колишньому президентові Сполучених Штатів, чому це неможливо.

Окрім того, важливо, що президент України запрошував Трампа відвідати нашу державу. Американський політик відмовився від пропозиції, і виправдав це тим, що нібито це не доречно через конфлікт інтересів.

Формула миру, яку пропонує Україна

Українську формулу миру Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення: